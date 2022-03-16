إنتاج روسيا من الذهب يرتفع 1.8% إلى 346.4 طناً في 2021

قالت وزارة المالية اليوم الأربعاء، إن روسيا أنتجت 346.42 طن من الذهب في عام 2021، ارتفاعا من 340.17 طن خلال العام 2020، بزيادة نسبتها نحو 1.8%.

وأضافت الوزارة أن البلاد، أنتجت أيضا 945.70 طن من الفضة العام الماضي، انخفاضا من 965.73 طن في الفترة من يناير إلى نهاية ديسمير 2020.

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يشار إلى أن الصين، تتصدر دول العالم الأكثر إنتاجاً للذهب، بواقع 368 طنا سنوياً، فيما تحتل روسيا المرتبة الثانية بإجمالي 331 طنا، وثالثاً أستراليا بإنتاج سنوي 327 طنا.

وتحتل الولايات المتحدة المرتبة الرابعة بإنتاج 190 طنا، فيما تنتج كندا 170 طنا، تضعها في المرتبة الخامسة عالمياً، وفي المركز السادس تأتي غانا أعلى الدول الأفريقية إنتاجاً للذهب بواقع 138 طنا.

وتأتي البرازيل في المركز السابع بإنتاج 107 أطنان، ثم أوزبكستان 101 طن سنوياً، وبالمثل المكسيك، فيما تحل عاشراً إندونيسيا بإنتاج قدره 100 طن.