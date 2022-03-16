روسيا: الدولار سينهار والثقة به تتضاءل بسبب سياسة واشنطن

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم الأربعاء، إن الدولار سينهار والثقة به تتضاءل بسبب سياسة واشنطن.

وأضاف أن الوضع الراهن متأزم والمعركة مستمرة لتحديد النظام العالمي الجديد.

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كان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قد صرح بأن "العم سام" لن يكون قادرا على تدمير اقتصاد روسيا. في إشارة للولايات المتحدة الأميركية وحظرها للنفط الروسي وفرضها للعديد من العقوبات الاقتصادية على روسيا، بعد عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

وأضاف أن روسيا لن تعتمد أبدا على الغرب كدول أو شركات.

وقال لافروف إن روسيا لا تستخدم الغاز والنفط كسلاح، ولديها الأسواق لتوزيع منتجاتنا في مجال الطاقة.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، مؤخراً، إن الولايات المتحدة شنت حربًا اقتصادية على موسكو.

وأضاف بيسكوف: "الولايات المتحدة أعلنت الحرب الاقتصادية على روسيا وهي تخوض هذه الحرب بحكم الأمر الواقع"، فيما تسعى الحكومة الروسية إلى فرض إجراءات للحد من التداعيات الاقتصادية للعقوبات.