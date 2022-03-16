سويسرا تجمد ممتلكات أثرياء روس مقربين من بوتين

أعلنت الحكومة السويسرية، اليوم الأربعاء، أنها تبنت مزيدًا من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد 200 فرد وكيان روسي نُشرت يوم الثلاثاء، ردًا على غزو موسكو لأوكرانيا.

وأضافت الحكومة السويسرية التي لطالما بقيت على الحياد في النزاعات الدولية، أن "قائمة العقوبات السويسرية الآن تعكس تماما تلك الخاصة بالاتحاد الأوروبي"، مضيفة أن الأفراد الخاضعين للعقوبات يشملون مزيدا من النخبة ورجال الأعمال البارزين الذين يجب تجميد أصولهم في سويسرا اعتبارا من منتصف النهار.

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كما أعلنت بريطانيا، أمس، أنها فرضت عقوبات على أثرياء روس تقدر ثرواتهم بـ100 مليار جنيه إسترليني.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية، إن أحدث جولة من العقوبات التي فرضتها بريطانيا يوم الثلاثاء، شملت نخبًا تبلغ قيمة ثرواتهم 100 مليار جنيه إسترليني (130.63 مليار دولار)، من بينهم المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف والمتحدثة ماريا زاخاروفا.