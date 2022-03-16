"الفاو": تقرير انعدام الأمن الغذائي أكثر حدة في 2022

أعلن مدير مكتب الطوارئ والصمود في منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، رين بولسن، أن الإصدار الجديد من التقرير العالمي الـ17 الذي يبحث مسألة انعدام الأمن الغذائي الحاد العالمي، سيصدر في نهاية أبريل من العام 2022، والمتوقع أن يظهر نمواً أكثر حدة من العام الماضي.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات "وام" عن بولسن، قوله إن انعدام الأمن الغذائي الحاد، الذي يتطلب مساعدات إنسانية، ارتفع بصورة غير مسبوقة خلال السنوات الخمس الماضية، حيث وصل إلى 161 مليون شخص يعانون من الجوع في 2021.

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وأضاف أن التقرير الدولي سنة 2020، أظهر حالة انعدام الأمن الغذائي والتغذية في العالم، حيث كشفت التقديرات أن الوباء دفع 132 مليون شخص آخرين إلى الجوع المزمن مقارنة بـ108 ملايين شخص في عام 2016.

وأشار بولسن، إلى أن القضاء على الجوع أمر ممكن حتى في أكثر السياقات تعقيدا، لكنه أوضح أن القيام بذلك يتطلب التزاماً سياسياً وموارد كافية وشراكات قوية وشاملة على جميع المستويات العالمية والإقليمية والمحلية مبنية على القيم المشتركة والرؤية المشتركة للمستقبل مع الناس والكوكب في المركز.

واعتبر أن هذا هو جوهر مؤتمر "ديهاد" لهذا العام والطريقة الوحيدة التي يمكن من خلالها تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 والطريقة الوحيدة التي يمكننا بها بالفعل إنهاء بلاء الجوع.