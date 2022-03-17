اقتصاد مصر
مصر ترفع رسوم استخدام شبكة الغاز الطبيعي 6.4%
لتصل إلى 0.41 دولار لكل مليون وحدة حرارية
رفع جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز المصري، رسوم استخدام شبكة الغاز الطبيعي لعام 2022 بنحو 6.4%.
وأظهرت وثيقة اطلعت عليها "رويترز" اليوم الخميس، ارتفاع رسوم الاستخدام لتصل إلى 0.41 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
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ووفقا للوثيقة، سيتم تطبيق هذه الزيادة على مستوى البلاد.
وكانت مصر، رفعت أسعار الغاز الطبيعي للأنشطة الصناعية كثيفة الاستهلاك إلى 5.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية وإلى 4.75 دولار للأنشطة الأخرى.
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