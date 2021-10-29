مصر ترفع أسعار الغاز للأنشطة الصناعية

قالت الجريدة الرسمية، اليوم الجمعة، إن مصر رفعت أسعار الغاز الطبيعي للأنشطة الصناعية كثيفة الاستهلاك إلى 5.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية وإلى 4.75 دولار للأنشطة الأخرى.

وكانت الحكومة قلصت في السابق سعر الغاز المخصص للنشاط الصناعي إلى 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، بهدف دعم النمو الاقتصادي.

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والأنشطة كثيفة الاستهلاك، وفقا لبيان الجريدة الرسمية، هي الأسمنت والحديد والصلب والأسمدة والبتروكيماويات.