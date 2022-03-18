المركزي الروسي: مؤشرات على تدهور اقتصادي.. ارتفاع التضخم "حتمي"

حافظ البنك المركزي الروسي اليوم الجمعة، على سياسته النقدية دون تغيير، حيث أبقى على سعر الفائدة الرئيسي عند 20٪، لكنه حذر من قدر كبير من حالة عدم اليقين حيث يمر الاقتصاد "بتحول هيكلي واسع النطاق".

في أواخر فبراير/شباط، بعد وقت قصير من الهجوم الروسي على أوكرانيا، ضاعف البنك المركزي الروسي سعر الفائدة الرئيسي للبلاد بأكثر من الضعف من 9.5٪ إلى 20٪ في محاولة لدعم عملتها المتدهورة والتخفيف من تأثير العقوبات الدولية الصارمة.

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وقال البنك المركزي في بيانه اليوم الجمعة، إن الزيادة الحادة في سعره الرئيسي "ساعدت في الحفاظ على الاستقرار المالي".

وأضاف أن "الاقتصاد الروسي يدخل مرحلة تحول هيكلي واسع النطاق، والتي ستكون مصحوبة بفترة مؤقتة ولكن حتمية من زيادة التضخم، والتي تتعلق بشكل أساسي بتعديلات الأسعار عبر مجموعة واسعة من السلع والخدمات".

"السياسة النقدية لبنك روسيا ركزت على تمكين التكيف التدريجي للاقتصاد مع الظروف الجديدة وعودة التضخم السنوي إلى 4٪ في عام 2024."

انخفض الروبل إلى مستويات منخفضة قياسية مقابل الدولار على خلفية وابل من العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون على موسكو، قبل أن يتراجع في الأسابيع الأخيرة. استقرت العملة عند ما يزيد قليلاً عن 103 مقابل الدولار بعد القرار يوم الجمعة.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، تمكنت روسيا من درء عجز تاريخي عن سداد الديون من خلال استكمال بعض مدفوعات سنداتها السيادية بالدولار، حسبما ذكرت "رويترز".

وقالت وزارة المالية الروسية يوم الجمعة إنها أوفت بالتزاماتها بدفع كوبونات سندات اليوروبوندز المقومة بالدولار بالكامل.

استهدفت العقوبات الغربية الكميات الكبيرة من احتياطيات العملات الأجنبية التي تمتلكها روسيا والتي تهدف إلى جعلها غير قابلة للوصول تقريبًا، مما منع صانعي السياسات من التخفيف من انخفاض قيمة الأصول المحلية.