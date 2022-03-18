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ستاندرد اند بورز تخفض تصنيف روسيا إلى CC لمخاطر التخلف عن سداد ديون

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روسيا و أوكرانيا

ستاندرد اند بورز تخفض تصنيف روسيا إلى CC لمخاطر التخلف عن سداد ديون

موسكو أبلغت عن صعوبات في الوفاء بمدفوعات ديون مستحقة في عامي 2023 و2043

دبي - رويترز

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خفضت وكالة ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني يوم الخميس تصنيف روسيا إلى CC من -CCC، إذ أن موسكو أبلغت عن صعوبات في الوفاء بمدفوعات ديون مستحقة على سندات مقومة بالدولار في عامي 2023 و2043.

وقالت وكالة التصنيف إن مشاكل المدفوعات الروسية ناجمة عن العقوبات الدولية بسبب غزو أوكرانيا. وقلصت العقوبات من الاحتياطيات المتاحة لموسكو من النقد الأجنبي وقيدت وصولها إلى النظام المالي العالمي.

وقالت الوكالة "على الرغم من أن التصريحات الصادرة عن وزارة المالية الروسية توحي لنا بأن الحكومة ما زالت تحاول تحويل المدفوعات إلى حاملي السندات، فإننا نعتقد أن مدفوعات خدمة الدين على السندات الروسية المستحقة في الأسابيع القليلة المقبلة قد تواجه صعوبات فنية مماثلة".

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وأشارت وكالتا التصنيف فيتش وموديز أيضا إلى مخاوف حيال قدرة روسيا على الوفاء بالتزامات الديون عندما خفضتا تصنيف البلاد عدة درجات في وقت سابق من الشهر.

ومما يفاقم مشاكل ديون موسكو أن الإعفاء الذي يسمح حاليا لمواطني الولايات المتحدة أو المقيمين فيها بتسلم مدفوعات الديون والأسهم الروسية سينقضي في 25 مايو/أيار.

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