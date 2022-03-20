تجميد أصول البنك المركزي الروسي في فرنسا بقيمة 22 مليار يورو

قال وزير المالية الفرنسي، برونو لومير، اليوم الأحد، إن بلاده جمّدت أصول البنك المركزي الروسي في فرنسا بقيمة تبلغ 22 مليار يورو.

وكان "المركزي الروسي"، قال في وقت سابق، إن "الاقتصاد الروسي يدخل مرحلة تحول هيكلي واسع النطاق، والتي ستكون مصحوبة بفترة مؤقتة، لكن حتمية من زيادة التضخم، والتي تتعلق بشكل أساسي بتعديلات الأسعار عبر مجموعة واسعة من السلع والخدمات".

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يشار إلى أن العقوبات الغربية، استهدفت كميات كبيرة من احتياطيات العملات الأجنبية التي تمتلكها روسيا، والتي تهدف إلى جعلها غير قابلة للوصول تقريبا، مما منع صانعي السياسات من التخفيف من انخفاض قيمة الأصول المحلية.