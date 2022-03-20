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وزير التجارة الأردني: لن نرفع أسعار الخبز مهما زادت المواد الخام

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قمح مناسبة
الشركة الأردنية للصوامع أكدت في وقت سابق أن مخزون القمح يلبي احتياجات السوق لـ15 شهراً
اقتصاد الأردن

وزير التجارة الأردني: لن نرفع أسعار الخبز مهما زادت المواد الخام

أكد أن مخزون القمح والشعير يكفي لمدة عام

دبي - العربية.نت

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قال وزير التجارة الأردني، يوسف الشمالي، اليوم الأحد، إن الحكومة لن ترفع أسعار الخبز مهما زادت أسعار المواد الخام.

ونقل التلفزيون الرسمي الأردني، عن الشمالي قوله، إن مخزون البلاد من القمح والشعير يكفي لمدة عام.

وكان رئيس مجلس إدارة الشركة العامة الأردنية للصوامع والتموين، أنور العجارمة، قال في وقت سابق، إن مؤشرات المخزون في مستودعات الشركة والمستوعبات الأرضية، تلبي احتياجات السوق المحلية لنحو 15 شهراً من مادة القمح، و11 شهراً من مادتي الشعير والنخالة.

وأضاف أن الشركة يقع على عاتقها مسؤولية التوسّع وتحديث معداتها ضماناً لديمومة العمل واستجابة للنمو السكاني، مشيراً إلى تطلعها إلى تحديث ممتلكاتها وتنويع مصادر دخلها من خلال مشاريع تتزامن مع التوجيهات الملكية لتضييق الفجوة الغذائية وتعزيز الأمن الغذائي.

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