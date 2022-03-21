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الدوما الروسي يبحث مشروع قانون لخروج موسكو من منظمة التجارة العالمية

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مجلس الدوما الروسي - روسيا 3
مجلس الدوما الروسي
روسيا و أوكرانيا

الدوما الروسي يبحث مشروع قانون لخروج موسكو من منظمة التجارة العالمية

المقترح يشمل الخروج من اتفاقية مراكش المنشئة لمنظمة التجارة

دبي - العربية.نت

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قدم نواب روس إلى مجلس النواب "الدوما" الروسي مشروع قانون لمناقشة مسألة خروج روسيا من اتفاقية إنشاء منظمة التجارة العالمية، أي الخروج من المنظمة.

وقدم مشروع القانون إلى المجلس نواب عن حزب "روسيا العادلة - من أجل الحقيقة"، وتم نشر نص الوثيقة في الموقع الرسمي لمجلس الدوما.

وبحسب مشروع القانون، فقد تم التنديد بالبروتوكول الخاص بانضمام روسيا إلى اتفاقية إنشاء منظمة التجارة العالمية.

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ووفقا لواضعي مشروع القانون فإن الخطوة تهدف لحماية المصالح الوطنية لروسيا وضرورة اتباع سياسة دفاعية "كرد على ضغوط العقوبات".

وبحسب وكالة "تاس" الروسية، فإن المقترح يشمل الخروج من اتفاقية مراكش المنشئة لمنظمة التجارة العالمية، الموقعة في جنيف في 16 ديسمبر 2011، كما يقترح واضعو المشروع الاعتراف بأن قانون التصديق على البروتوكول باطل.

كانت روسيا قد شنت هجوما عسكريا على أوكرانيا في 24 فبراير الماضي، ما دفع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة ودول أخرى إلى فرض عقوبات على الاقتصاد الروسي.

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