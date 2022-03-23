.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

أوروبا تحذر.. العملات المشفرة ملاذ الروس للاتفاف حول العقوبات

  • الخط
عملات مشفرة رقمية
عملات مشفرة رقمية
روسيا و أوكرانيا

أوروبا تحذر.. العملات المشفرة ملاذ الروس للاتفاف حول العقوبات

تهافت الروس على شراء العملات المشفرة مثل بيتكوين وتاذر

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعرب البنك المركزي الأوروبي عن قلقه من استخدام العملات المشفرة للالتفاف على العقوب الروسية.

وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد "إن أكثر ما يقلقني" هو كمية الروبلات الكبيرة التي يتم تحويلها إلى أصول مشفرة منذ أن تعرضت روسيا لسلسلة عقوبات مالية عقب هجومها أوكرانيا الشهر الماضي.

وأضافت في منتدى مصرفي عبر الإنترنت أن الأصول المشفرة تستخدم "للالتفاف على العقوبات التي فرضتها العديد من دول العالم على روسيا وعدد محدد من الأشخاص الفاعلين".

وتابعت "في أوروبا قمنا باتخاذ خطوات للإشارة بشكل واضح إلى كل من يقوم بعمليات تصريف وتحويل وتقديم خدمات تتعلق بالأصول المشفرة"، وفقا لفرانس برس.

بريطانيا: تحذير 50 شركة من تدابير قانونية صارمة للترويج المضلّل للعملات المشفرة أسواق المال عملات مشفرة بريطانيا: تحذير 50 شركة من تدابير قانونية صارمة للترويج المضلّل للعملات المشفرة

وشملت العقوبات الغربية، فصل بعض المصارف الروسية عن نظام سويفت، ما جعلها معزولة عن النظام المصرفي العالمي.

ونتيجة لذلك، تهافت الروس على شراء العملات المشفرة مثل "بيتكوين" و"تاذر" التي يتم التداول بها خارج النظام المصرفي الرسمي.

ودفع هذا الأمر بالاتحاد الأوروبي إلى إصدار بيان في وقت سابق من هذا الشهر أكد فيه أن الأصول المشفرة مدرجة أيضا في العقوبات.

ولاغارد مع العديد من محافظي البنوك المركزية في العالم من منتقدي العملات المشفرة غير المنظمة التي تتسم بالتقلب ويمكن أن تعرض المستثمرين لخسائر فادحة.

ولمواجهة صعود العملات المشفرة والاستجابة للتحول المتزايد نحو المدفوعات غير النقدية، يدرس البنك المركزي الأوروبي إنشاء "يورو رقمي".

وستكون العملة الرقمية للبنك المركزي "سي بي دي سي" نسخة إلكترونية عن الأوراق النقدية والعملات المعدنية باليورو.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
نحو 44 مليون روسي يتعطلون عن العمل بعد حظر فيسبوك وإنستغرام نحو 44 مليون روسي يتعطلون عن العمل بعد حظر فيسبوك وإنستغرام
اكتشف المزيد