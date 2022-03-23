بريطانيا تخفض رسوم الوقود لمدة عام

قال وزير المالية البريطاني ريشي سوناك، إنه قرر خفض رسوم الوقود بمقدار 5 بنسات للتر لمدة عام، وذلك في مسعى لتقليل تكلفة البنزين في محطات الوقود.

وكشف "سوناك" أنه للمرة "الأولى في 16 عاما سيتم تخفيض المعدل الأساسي لضريبة الدخل من 20% إلى 19% في 2024.

مادة اعلانية

وأشار إلى أن تكلفة الخفض الضريبي تبلغ 5 مليارات جنيه إسترليني ما يعادل نحو 6.6 مليار دولار لأكثر من 30 مليون شخص.

من جانبه، قال وزير المالية البريطاني إن اقتصاد بلاده سينمو بنسبة 3.8% في 2022 و1.8% في 2023 و2.1% في 2024.

وذكر أن التوقعات الجديدة للنمو هذا العام أضعف من التوقعات السابقة التي نشرت في أكتوبر.