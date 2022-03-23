بريطانيا: معدل التضخم سيقترب من 9% هذا العام

قال مكتب مسؤولية الميزانية التابع للحكومة البريطانية، اليوم الأربعاء، إن تضخم أسعار المستهلكين في المملكة المتحدة من المنتظر أن يصل إلى ذروة عند حوالي 9% في الربع الأخير من هذا العام.

وأضاف أن مؤشر أسعار المستهلكين يسير في مسار للوصول إلى أعلى مستوى في حوالي 40 عاما.

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وقال مكتب الميزانية، إن مستويات المعيشة الحقيقية من المنتظر أن تهبط بنسبة 2.2% في 2022-2023، وهو ما سيكون أكبر هبوط في أي عام مالي منذ بدء الاحتفاظ بسجلات، مضيفا أنها لن تعود إلى مستوى ما قبل الجائحة حتى 2024-2025.

وأوضح أيضا أن الأجور الحقيقية في المملكة المتحدة ستهبط في عامي 2022 و2023.