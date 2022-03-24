"الخزانة الأميركية" تفرض عقوبات على "الدوما" الروسي وأعضائه

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية اليوم الخميس، فرض عقوبات على مجلس الدوما الروسي وأعضائه، إضافة إلى فرضها عقوبات أيضا على الرئيس التنفيذي لسبيرينك الروسي.

كما فرضت "الخزانة الأميركية"، عقوبات على القاعدة الصناعية الدفاعية لروسيا.