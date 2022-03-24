روسيا و أوكرانيا
"الخزانة الأميركية" تفرض عقوبات على "الدوما" الروسي وأعضائه
عقوبات على الرئيس التنفيذي لـ"سبيرينك"
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية اليوم الخميس، فرض عقوبات على مجلس الدوما الروسي وأعضائه، إضافة إلى فرضها عقوبات أيضا على الرئيس التنفيذي لسبيرينك الروسي.
كما فرضت "الخزانة الأميركية"، عقوبات على القاعدة الصناعية الدفاعية لروسيا.
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