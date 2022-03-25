السعودية: إغلاق شركة والقبض على مالكها.. هذه تفاصيل القضية
لارتكاب النصب والاحتيال في تجارة حديد التسليح
أغلقت الفرق الرقابية لوزارة التجارة السعودية، المقار التابعة لشركة بيع حديد شرق مدينة الرياض، إثر ثبوت تورط القائمين عليهما في ممارسة النصب والاحتيال وعدم الالتزام بتسليم منتجات حديد التسليح للمشترين وإعادة المبالغ المالية المدفوعة لأصحابها، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الحملات الأمنية المشتركة بشرطة منطقة الرياض.
وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" بأن الجهات الأمنية قبضت على مالك الشركة تمهيداً لاتخاذ الإجراءات النظامية تجاهه.
وتعود تفاصيل القضية لرصد الوزارة تعثر الشركة في تسليم 166 مواطناً قاموا بشراء 1500 طن من منتج حديد التسليح المصنّع محلياً بمختلف المقاسات وبقيمة إجمالية تتجاوز 7 ملايين ريال.
واتضح إيهام القائمين على الشركة للمشترين بعرض وبيع منتجات حديد التسليح بأسعار أقل من قيمتها السوقية، وعدم إيفائهم بوعود التسليم للبضاعة المبيعة والتعثر في إعادة المبالغ للمشترين.
وأحالت وزارة التجارة مسؤولي المنشأة إلى الجهات الأمنية نظراً لكونها مخالفة نصب واحتيال تدخل ضمن الجرائم الموجبة للتوقيف والقبض لاتخاذ الإجراءات النظامية واستعادة الحقوق لأصحابها.
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