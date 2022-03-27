سميح ساويرس: فرص الأعمال في السعودية حدودها السماء

قال رجل الأعمال المصري، رئيس شركة أوراسكوم للفنادق والتنمية، سميح ساويرس، اليوم الأحد، إن الأسواق الجديدة في العادة تخلق طلبا كبيرا والعديد من الفرص، "وما يحدث في السعودية هو أمر مثير بشكل كبير، والفرص هنا تصل بحدودها إلى السماء".

أضاف سميح ساويرس، خلال كلمته في فعاليات المؤتمر العالمي لريادة الأعمال في الرياض، أنه من المثير أن جزءًا كبيراً من العالم لا يعرف عن حجم الانفتاح في الأعمال في المملكة والكل يتحدث عن دبي، ولكن لا أحد يتحدث عن جدة أو الرياض.

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وتابع: "بالنسبة لي كرجل أعمال أدير أعمالا هنا دعيني أقول إن إدارة الأعمال هنا في المملكة لا يختلف أبدا عنها في الإمارات إنها مسألة وقت فقط ليعرف الجميع بذلك وأنا سعيد جدا بأنني من أوائل رجال الأعمال الذين قدموا إلى السعودية".

انطلقت اليوم الأحد، فعاليات المؤتمر العالمي لريادة الأعمال في الرياض، والذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" بالتعاون مع الشبكة العالمية لريادة الأعمال.