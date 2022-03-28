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أغنى رجل في الفلبين يتطلع لجمع 176 مليون دولار.. بهذه الطريقة

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مانويل فيلار (بلومبرغ)
ثروات

أغنى رجل في الفلبين يتطلع لجمع 176 مليون دولار.. بهذه الطريقة

بيع أسهم في صندوق استثمار عقاري

دبي - العربية.نت

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يسعى مانويل فيلار، أغنى رجل في الفلبين، إلى جمع ما يصل إلى 9.18 مليار بيزو (176 مليون دولار) في أول بيع أسهم في صندوق استثمار عقاري يضم بعض مكاتب "فيستا لاند آند لايف إيسكيبس" (Vista Land & Lifescapes Inc).

وأفاد بيان أن شركة "VistaREIT" ستبيع ما يصل إلى 3.33 مليار سهم ثانوي بسعر أقصاه 2.50 بيزو للسهم مع تخصيص إضافي 333.75 مليون سهم.

وسيكون للمكاتب والمراكز التجارية الرئيسية في "فيستا لاند" محفظة أولية من 10 مراكز تسوق ومبنيي مكاتب، بمساحة 256404 أمتار مربعة في إجمالي المساحة القابلة للتأجير.

وقالت الشركة إن معدلات إشغال العقارات تتراوح بين 93% و100% ، وقد حققت "نموا مستداما في دخل الإيجار، حتى في ذروة الوباء.

يشار إلى أن الأصول تقع في 10 مدن وبلدات.

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