ملياردير روسي يحذر من حرب طويلة في أوكرانيا.. هذا صراع "جنوني"

قال الملياردير الروسي، أوليغ ديريباسكا، إن تصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن، في وارسو تشير إلى نوع من "الحشد الأيديولوجي الجهنمي"، وقد تطلق شرارة صراع أطول أمدا بكثير في أوكرانيا.

وأضاف ديريباسكا، أنه يعتقد أن الصراع في أوكرانيا "جنوني"، وكان من الممكن إيقافه قبل ثلاثة أسابيع عبر الحوار.

مادة اعلانية

وتابع: "لكن الآن هناك نوعا من الحشد الأيديولوجي الجهنمي الذي يجري من جانب كل الأطراف".

وأضاف: "قولا واحدا: هؤلاء الناس يعدون لسنوات من القتال".

ولم ينح ديريباسكا باللوم الصريح على طرف في نشوب الصراع، لكنه قال إن الولايات المتحدة وروسيا صعدتا خطابهما.

وفرضت الولايات المتحدة وبريطانيا عقوبات على ديريباسكا.

وكانت أميركا فرضت في عام 2018 عقوبات على ديريباسكا وآخرين من ذوي النفوذ الروس لأنها قالت إنهم يستفيدون من دولة روسية تمارس "أنشطة خبيثة" حول العالم.

وتم فرض هذه العقوبات في محاولة لمعاقبة موسكو على التدخل المزعوم في الانتخابات الأميركية عام 2016.

ووصف ديريباسكا في ذلك الوقت هذه العقوبات بأنها "لا أساس لها ومثيرة للسخرية وسخيفة".

ومنذ غزو أوكرانيا في 24 فبراير الماضي، فرضت بريطانيا عقوبات على ديريباسكا لعلاقاته المزعومة بالرئيس فلاديمير بوتين.

وقال إن الأمر يعود للقضاء في تقرير مصير العقوبات.