قطر تعتزم ضخ استثمارات بـ 5 مليارات دولار في مصر

اتفقت مصر وقطر على مجموعة من الاستثمارات والشراكات في مصر بإجمالي قدره 5 مليارات دولار في الفترة القادمة، في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، وفقاً لبيان لمجلس الوزراء المصري، اليوم الثلاثاء.

جاء ذلك خلال اجتماع عُقد اليوم الثلاثاء بالقاهرة، بين رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، والشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية بدولة قطر، وعلي بن أحمد الكواري، وزير المالية بدولة قطر.

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وتناول الاجتماع بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وأهمية تعزيز التعاون والتنسيق بينهما في المجالات المختلفة.

وأشار الجانبان إلى خطوة تشكيل لجنة عليا مشتركة برئاسة وزيري خارجية البلدين الشقيقين، بهدف التشاور المستمر وتعزيز التعاون والتنسيق في المجالات كافة.

أعلنت مصر وقطر تشكيل لجنة مشتركة لتعزيز التعاون والتنسيق وتطوير العلاقات.

وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الثلاثاء، إنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بين مصر وقطر برئاسة وزيري الخارجية، لبحث كافة موضوعات التعاون والعلاقات.