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أوكرانيا تخسر 1.5 مليار دولار شهرياً من صادراتها الزراعية بسبب الحرب

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حقول القمح في أوكرانيا (شترستوك)
حقول القمح في أوكرانيا
روسيا و أوكرانيا

أوكرانيا تخسر 1.5 مليار دولار شهرياً من صادراتها الزراعية بسبب الحرب

تجري محادثات مع رومانيا حول احتمال شحن صادرات الحبوب من أحد موانئها على البحر الأسود

رويترز، العربية.نت

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قالت وزارة الزراعة الأوكرانية اليوم الأربعاء، إن أوكرانيا تخسر 1.5 مليار دولار شهريًا، من صادرات الزراعة المحظورة منذ الغزو الروسي.

وأكدت الوزارة أن البلاد لديها مخزون يكفي عامين على الأقل لتلبية احتياجاتها الغذائية.

وأفادت أيضاً بأن أوكرانيا تجري محادثات مع رومانيا حول احتمال شحن صادرات الحبوب من ميناء كونستانتا الروماني على البحر الأسود.

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وقد تخفف أوكرانيا القيود المفروضة على تصدير القمح في أقرب وقت من الشهر المقبل، بمجرد أن تثق في أن الموسم الزراعي لفصل الربيع يسير بشكل جيد على الرغم من الغزو الروسي، وفقاً لما ذكره المسؤول عن التجارة في البلاد، والذي أضاف أن القدرة التصديرية لا تزال متوترة مع إغلاق بعض الموانئ البحرية فعلياً بسبب القتال.

وتكافح أوكرانيا لتنفيذ حملتها للزراعة الربيعية في ظروف لم تواجهها منذ الحرب العالمية الثانية، حيث يضطر المزارعون للعمل في الحقول المعرضة لخطر القصف والقتال المستمر.

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