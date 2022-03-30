"موديز" تتوقع أن تضعف الملاءة المالية لـ"ديوا" بعد السياسة الجديدة للتوزيعات

توقعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، أن تَضعُف الملاءة المالية لشركة "ديوا" بعد إعلانها عن السياسة الجديدة لتوزيع الأرباح، حيث التزمت "ديوا" بتوزيع أرباح لا تقل عن 6.2 مليار درهم عن السنوات الخمس المقبلة مع استعدادها لطرح حصة من أسهمها في السوق، أي أكثر من ثلاثة أضعاف متوسط المبلغ الموزع خلال السنوات الخمس الماضية.

وكانت "ديوا"، وزعت أرباحا استثنائية بقيمة 10 مليارات درهم في يناير 2022، تم تمويلها بالكامل من خلال قرض لأجل خمس سنوات بنفس القيمة.

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يشار إلى أن "موديز"، أكدت تصنيف "ديوا" عند (Baa2) مع نظرة مستقبلية مستقرة.