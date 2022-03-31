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السعودية تعلن توطين قطاعات جديدة.. تعرف عليها

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وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية أحمد الراجحي
وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي
اقتصاد السعودية

السعودية تعلن توطين قطاعات جديدة.. تعرف عليها

تتضمن توطين المدن الترفيهية المستقلة بذاتها والموسمية ومراكز الترفيه العائلي

دبي - العربية.نت

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أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، اليوم الخميس، قرارا بتوطين المدن الترفيهية المستقلة بذاتها والموسمية ومراكز الترفيه العائلي بنسبة 70%، وتوطين المدن الترفيهية داخل المجمعات التجارية المغلقة بنسبة 100% وذلك اعتبارًا من 23 سبتمبر 2022.

وقالت الوزارة في بيان، إن هذا القرار يأتي حرصًا من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على توفير فرص عمل محفزة ومنتجة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة، ورفع مستوى مشاركتهم في سوق العمل وتعزيز مساهمتهم في المنظومة الاقتصادية.

وأبرز المهن المستهدفة في القرار هي: (مدير فرع، مدير قسم، مشرف قسم، مساعد مدير فرع، مشرف صناديق المحاسبة، خدمة العملاء، أخصائي مبيعات، أخصائي تسويق).

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واستثنى القرار عددًا من المهن من أبرزها: (عامل نظافة، عامل الشحن والتفريغ، مشغلو الألعاب النوعية التي تتطلب مشغلين بكفاءات وشهادات تخصصية).

وأصدرت الوزارة مع القرار دليلًا إجرائيًا لإطلاع أصحاب العمل والمنشآت ومعرفة آلية احتساب التوطين والعقوبات المنصوص عليها في حق المخالفين.

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