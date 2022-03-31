روسيا و أوكرانيا
انكماش كبير متوقع لاقتصادي روسيا وأوكرانيا في 2022 جراء الحرب
بنك التنمية الأوروبي: في ظل أكبر صدمة بالإمدادات منذ 50 عاماً
توقّع البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية اليوم الخميس، أن ينكمش الاقتصاد الروسي 10% خلال العام الجاري، فيما يتراجع إجمالي الناتج الداخلي الأوكراني بنسبة تصل إلى 20% في ظل "أكبر صدمة في الإمدادات" منذ 50 عاما تتسبب بها الحرب.
وقبل الغزو الروسي في 24 فبراير، توقّع المصرف الذي يتّخذ من لندن مقرا، بأن ينمو إجمالي الناتج الداخلي الأوكراني بـ3.5% هذا العام، وبأن يحقق الاقتصاد الروسي تحسنا بنسبة 3%.
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