انكماش كبير متوقع لاقتصادي روسيا وأوكرانيا في 2022 جراء الحرب

توقّع البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية اليوم الخميس، أن ينكمش الاقتصاد الروسي 10% خلال العام الجاري، فيما يتراجع إجمالي الناتج الداخلي الأوكراني بنسبة تصل إلى 20% في ظل "أكبر صدمة في الإمدادات" منذ 50 عاما تتسبب بها الحرب.

وقبل الغزو الروسي في 24 فبراير، توقّع المصرف الذي يتّخذ من لندن مقرا، بأن ينمو إجمالي الناتج الداخلي الأوكراني بـ3.5% هذا العام، وبأن يحقق الاقتصاد الروسي تحسنا بنسبة 3%.