بوتين يوقع مرسوماً لدفع تكاليف استئجار وشراء الطائرات بالروبل 

وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، على مرسوم لدفع تكاليف استئجار وشراء الطائرات بالروبل.

وكان بوتين وقع أمس، مرسوما حول آلية سداد ثمن الغاز الطبيعي المورد للدول غير الصديقة، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، بالروبل.

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وبناء على المرسوم يتوجب على العملاء في الدول غير الصديقة، بما في ذلك في الاتحاد الأوروبي، فتح حسابات بالعملة الروسية في البنوك الروسية.

وقال بوتين إن روسيا ستعتبر أن مشتري الغاز الطبيعي في الدول غير الصديقة قد خرقوا العقود المبرمة إذا رفضوا شراء الغاز الروسي بالروبل.