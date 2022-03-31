بوتين: لن نبيع الغاز مجاناً.. وعلى دول أوروبا فتح حسابات بالروبل

أفادت وكالة سبوتنيك اليوم الخميس، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن توقيع مرسوم عن تجارة الغاز مع الدول التي وصفتها بأنها "غير الصديقة".

ونقلت الوكالة عن بوتين القول، إنه سيتم إيقاف العقود الحالية لشراء الغاز الروسي في حال رفض الدفع بالروبل.

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وأضاف بوتين "على الدول الغربية فتح حسابات في البنوك الروسية لتتمكن من شراء الغاز من روسيا"، مشيرا إلى أن القواعد الجديدة لبيع الغاز الروسي إلى "الدول غير الصديقة" ستدخل حيز التنفيذ في أول أبريل/نيسان المقبل.

واتهم بوتين الدول الغربية بمحاولة إلقاء اللوم على روسيا في أخطائها، مضيفا أن "أوروبا تواجه تراجعا صناعيا وفقدانا للوظائف على نطاق واسع بسبب الإجراءات الأميركية". وتابع "جميع العقوبات ضد روسيا كانت معدة مسبقا وكان سيتم فرضها على أي حال".

وقال بوتين "لا ننوي بيع الغاز مجانا أو الانخراط بأعمال خيرية، تصدير الغاز بالروبل سيعزز الاقتصاد الروسي".

وأعلن بوتين أنه سيتم إيقاف العقود الحالية لشراء الغاز الروسي إذا رفضت الدول الدفع بالروبل، وقال "الشركات الروسية احترمت التزاماتها وعلينا الرد على انتهاكات الغرب".

وأشار بوتين إلى أن الأوروبيين مجبرون على شراء الغاز الأميركي.

وطالب الرئيس الروسي بوضع خطط طويلة المدى لتنمية اقتصاد بلاده وتحريره من أي تأثير خارجي.

"لن يقوم أحد بتوريد الغاز مجانا. هذا الأمر ببساطة مستحيل. يمكن دفع ثمنه فقط بالروبل. يجب على الشركات أن تفهم الوضع المتغير والوضع المتغير تماماً، الذي نشأ في ظروف الحرب الاقتصادية التي شنت ضد روسيا وأيضا، بالطبع، يجب أن تفهم الشركات أنها تحتاج فقط إلى شراء الروبل، بعملاتها، باليورو، والدولار، ودفع ثمن الغاز بالروبل".