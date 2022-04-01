روسيا تؤكد الوفاء بالتزاماتها المرتبطة بالسندات الدولية لـ2030.. خامس مدفوعات مستحقة

قالت وزارة المالية الروسية، إنها أوفت بالالتزامات المرتبطة بالسندات الدولية لعام 2030 بالكامل، إذ تلقى وكيل السداد، وهو بنك "أوف نيويورك" 329.2 مليون دولار، مقابل مدفوعات الكوبون واستحقاق جزئي لسندات 2030.

وهذه هي خامس مدفوعات كوبون مستحقة على السندات الدولية لروسيا منذ أن واجهت موسكو حزمة عقوبات شاملة بسبب ما تسميه موسكو "عملية عسكرية خاصة" في أوكرانيا.

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وكانت "المالية الروسية" قالت في وقت سابق، إن مدفوعات السندات السيادية لغير المقيمين ستعتمد من الناحية العملية على العقوبات التي يفرضها الغرب، مشيرة إلى أنه سيتم دفع السندات الروسية بالكامل وفي الوقت المناسب.

وأضافت الوزارة أن "الإمكانية الفعلية لسداد مثل هذه المدفوعات لغير المقيمين ستعتمد على القيود التي تفرضها الدول الأجنبية على روسيا".