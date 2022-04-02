الحج والعمرة
السعودية تسمح بتقديم طلبات المعتمرين من الخارج إلكترونيا
يشترط التسجيل القيام بثلاث خطوات أساسية
أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، عن تصميم برنامج العمرة والتقدم بطلب إصدار تأشيرات العمرة من خلال المنصات الإلكترونية المعتمدة لخدمات العمرة للأفراد القادمين من خارج المملكة.
وحددت الوزارة في تغريدة على صفحتها الرسمية بـ"تويتر"، خطوات التسجيل للحصول على التأشيرة والتي تشترط أن يكون المعتمر قادما من خارج المملكة.
مادة اعلانية
ويشمل التسجيل ثلاث خطوات أساسية تتضمن الدخول على إحدى المنصات الإلكترونية المعتمدة لخدمات العمرة للأفراد، وتصميم برنامج العمرة والمتضمن خدمات السكن والنقل، إضافة إلى استكمال متطلبات التأشيرة التي سيتم إصدارها إلكترونيا ليتمكن المعتمر من طباعتها مباشرة.
اقرأ أيضاً
-
فلاي دبي تطلق رحلاتها إلى بيزا الإيطالية.. يونيو المقبلستكون الرحلات ضمن رحلات الشراكة بالرمز مع طيران الإمارات سياحة وسفر
-
مصر تخطط لإصدار أول صكوك سيادية قبل نهاية يونيومعيط: نستهدف خفض معدل الدين للناتج المحلى إلى أقل من 90% اقتصاد
-
هيئة الصادرات السعودية تضم 1400 شركة تنتج 6.5 ألف منتج وطنيالهيئة تستهدف المشاركة فيما يزيد عن 20 معرضاً دولياً اقتصاد
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية