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السعودية تسمح بتقديم طلبات المعتمرين من الخارج إلكترونيا

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الحرم المكي
الحج والعمرة

السعودية تسمح بتقديم طلبات المعتمرين من الخارج إلكترونيا

يشترط التسجيل القيام بثلاث خطوات أساسية

دبي - العربية.نت

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أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، عن تصميم برنامج العمرة والتقدم بطلب إصدار تأشيرات العمرة من خلال المنصات الإلكترونية المعتمدة لخدمات العمرة للأفراد القادمين من خارج المملكة.

وحددت الوزارة في تغريدة على صفحتها الرسمية بـ"تويتر"، خطوات التسجيل للحصول على التأشيرة والتي تشترط أن يكون المعتمر قادما من خارج المملكة.

ويشمل التسجيل ثلاث خطوات أساسية تتضمن الدخول على إحدى المنصات الإلكترونية المعتمدة لخدمات العمرة للأفراد، وتصميم برنامج العمرة والمتضمن خدمات السكن والنقل، إضافة إلى استكمال متطلبات التأشيرة التي سيتم إصدارها إلكترونيا ليتمكن المعتمر من طباعتها مباشرة.

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