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ستاندرد آند بورز ترفع تصنيفها الائتماني لسلطنة عمان مع نظرة مستقرة

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سلطنة عمان
اقتصاد عمان

ستاندرد آند بورز ترفع تصنيفها الائتماني لسلطنة عمان مع نظرة مستقرة

الوكالة تحسن تصنيف السلطنة لأول مرة منذ عام 2015

دبي - العربية.نت

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رفعت وكالة ستاندرد آند بورز تصنيفها الائتماني لسلطنة عُمان من "B+" إلى "BB-" مع نظرة مستقبلية مستقرة لأول مرة منذ عام 2015، نتيجة تحسُّن مؤشرات المالية العامة للدولة وانخفاض مخاطر الدين العام.

وذكرت الوكالة في تقرير، أن هذا التحسُّن جاء بدعم الإجراءات المالية التي اتّخذتها الحكومة في إطار الخطة المالية متوسطة المدى وارتفاع متوسط سعر بيع النفط ومعدل الإنتاج النفطي.

ورجح أن تحقق سلطنة عُمان فائضًا ماليًّا بنسبة 5.7% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام بخلاف العجز المالي الذي كان مقدرًا بنحو 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العمانية.

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وأشار التقرير إلى أن حكومة سلطنة عُمان وضعت خطة متوسطة المدى لتقليل الاعتماد على العائدات النفطية، تتضمّن إجراءات مالية لخفض الإنفاق العام ورفع كفاءته.

وتوقعت الوكالة بأن يكون القطاع غير النفطي هو المحرّك الرئيس للنمو في الثلاثة سنوات المقبلة، متوقعة نمو الأنشطة غير النفطية بمتوسط ​​2.2% خلال الفترة 2023-2025م، مقارنة بـ1.8% في عام 2022.

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