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صادرات الحبوب الأوكرانية تتراجع بشدة بسبب الحرب

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صادرات الحبوب الأوكرانية من ميناء أوديسا (آي ستوك)
صادرات الحبوب الأوكرانية من ميناء أوديسا (آي ستوك)
روسيا و أوكرانيا

صادرات الحبوب الأوكرانية تتراجع بشدة بسبب الحرب

أقل بأربع مرات من مستويات فبراير

رويترز

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قالت وزارة الاقتصاد الأوكرانية، اليوم الأحد، إن صادرات أوكرانيا من الحبوب في مارس كانت أقل بأربع مرات من مستويات فبراير، وذلك بسبب الغزو الروسي.

وأضافت الوزارة أن شحنات الحبوب إلى الخارج في مارس، شملت 1.1 مليون طن من الذرة و309 آلاف طن من القمح و118 ألف طن من زيت دوار الشمس.

وكانت أوكرانيا رابع أكبر مصدر للحبوب في العالم في موسم 2020-2021، وفقا لبيانات مجلس الحبوب الدولي، وتم شحن معظم سلعها عبر البحر الأسود.

لكن مع احتدام الحرب على معظم الساحل، يضطر التجار إلى نقل المزيد من الحبوب بالسكك الحديدية.

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