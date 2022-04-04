.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

التضخم في تركيا يقفز فوق 60٪.. أعلى مستوى في 20 عاماً

  • الخط
الليرة التركية (فرانس برس)
الليرة التركية (فرانس برس)
اقتصاد تركيا

التضخم في تركيا يقفز فوق 60٪.. أعلى مستوى في 20 عاماً

أججه الصراع الروسي الأوكراني وارتفاع أسعار السلع بعد انهيار الليرة في أواخر العام الماضي

إسطنبول - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

ارتفع معدل التضخم السنوي في تركيا إلى 61.14٪ خلال مارس المنصرم، وفقًا لبيانات رسمية صدرت اليوم الاثنين، وهو أقل بقليل من التوقعات، لكنه بلغ أعلى مستوى في عقدين، حيث أججه الصراع الروسي الأوكراني وارتفاع أسعار السلع بعد انهيار الليرة في أواخر العام الماضي.

قال معهد الإحصاء التركي، إن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 5.46٪ على أساس شهري، مقارنة مع توقعات استطلاع لـ"رويترز" بنسبة 5.7٪. أما سنويًا، فكان من المتوقع أن يبلغ تضخم أسعار المستهلكين 61.5٪.

وارتفع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 9.19٪ على أساس شهري في مارس، بزيادة سنوية قدرها 114.97٪.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
العربية 360 | مُسنَّة أوكرانية نجت من الحربين العالميتين: هذا أسوأ ما رأيت العربية 360 | مُسنَّة أوكرانية نجت من الحربين العالميتين: هذا أسوأ ما رأيت
اكتشف المزيد