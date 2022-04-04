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الصين تواجه أسوأ موجة وبائية منذ بداية جائحة كورونا

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فيروس كورونا

الصين تواجه أسوأ موجة وبائية منذ بداية جائحة كورونا

شددت إجراءات الإغلاق للحد من انتشار الفيروس

دبي - العربية.نت

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تواجه الصين أسوأ موجة وبائية منذ بداية جائحة كورونا، ما دفعها إلى تشديد إجراءات الإغلاق للحد من انتشار الفيروس.

وفي مدينة شنغهاي الصينية، تم فرض حجر على نحو 25 مليون شخص، ما يقارب كامل سكّانها.

كما توقف الإنتاج في مصانع المدينة التي تديرها شركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية وبعض الشركات الأخرى.

وتواجه شنغهاي موجة جديدة من الإصابات منذ ما يقرب من شهر، على الرغم من أن أعداد الحالات ليست عالية وفقا لبعض المعايير الدولية.

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