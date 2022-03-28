إغلاقات شنغهاي بسبب كورونا تضغط على أسواق الأسهم الصينية

تراجعت الأسهم الصينية إثر المخاوف من تعطّل العمليات التجارية مع إعلان إغلاقات جديدة في مدينة شنغهاي لكبح تفشي فيروس كورونا في البلاد.

يُشار إلى أن الحكومة، أعلنت إغلاق شنغهاي على مرحلتين لإجراء اختبارات شاملة، الأمر الذي يضيف حالا من عدم اليقين للأسواق ويضغط على النمو، على الرغم من تعهد السُلطات الصينية بتقديم دعم قوي للاقتصاد والأسواق من خلال عدد كبير من المبادرات في وقت سابق هذا الشهر.

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إلى ذلك، لا يزال البنك المركزي الياباني مستمرا في توجهه نحو تيسير وتسهيل السياسة النقدية.

وقالت مراسلة "العربية" في لندن كارينا كامل، إن الوضع في اليابان يختلف كثيرا، عما هو الوضع عليه في المنطقة الأروبية، لأن معدل التضخم لا يزال ضئيلا جدا في السوق الياباني.