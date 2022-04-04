مجلس الوزراء: مخزون مصر من القمح يكفي 2.6 شهر
مخزون كل من الزيت والأرز يكفي الاستهلاك المحلي 5.9 أشهر
قال المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، نادر سعد، اليوم الاثنين إن مخزون مصر من القمح يكفي الاستهلاك المحلي لمدة 2.6 شهر، فيما يكفي مخزون السكر 5.6 أشهر.
وأضاف المتحدث نادر سعد أن مخزون كل من الزيت والأرز يكفي الاستهلاك المحلي 5.9 أشهر.
وقالت وزارة المالية المصرية في بيان إنه تم تخصيص 1.1 مليار جنيه (60.44 مليون دولار) كدفعة مقدمة لشراء القمح المحلي من المزارعين.
وأضاف البيان أن الحكومة تستهدف هذا العام توريد نحو 6 ملايين طن من القمح المحلي بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 36 مليار جنيه، موضحاً أنه تمت زيادة سعر توريد طن القمح المحلي هذا العام بمبلغ 1100 جنيه مقارنة بالعام الماضي.
وقال وزير المالية المصري محمد معيط، إن وزارة المالية تتابع بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية موقف التوريد اليومي للقمح المحلي، بحيث تتم إتاحة مبالغ لحساب تمويل شراء القمح المحلي؛ لضمان توفير السيولة المالية الكافية للصرف الفوري لمستحقات المزارعين.
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