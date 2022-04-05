استقرار مؤشر مديري المشتريات لشهر مارس في الإمارات

استقر مؤشر مديري المشتريات لشهر مارس في الإمارات والصادر عن "S&P Global"، عند 54.8 نقطة، على الرغم من تضخم تكلفة المدخلات إلى أعلى متسوى لها في 40 شهرا.

وكانت وتيرة خلق الوظائف في الإمارات، ضعيفة وسط توجه بعض الشركات لخفض تكاليف الموظفين.

مادة اعلانية

وأعربت الشركات الإماراتية عن ثقتها من أن النشاط سيرتفع خلال العام المقبل، مشيرة إلى تحسن الأوضاع الاقتصادية العامة.