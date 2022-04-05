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استقرار مؤشر مديري المشتريات لشهر مارس في الإمارات

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اقتصاد الإمارات

استقرار مؤشر مديري المشتريات لشهر مارس في الإمارات

رغم تضخم تكلفة المدخلات إلى أعلى متسوى لها في 40 شهرا

دبي - العربية.نت

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استقر مؤشر مديري المشتريات لشهر مارس في الإمارات والصادر عن "S&P Global"، عند 54.8 نقطة، على الرغم من تضخم تكلفة المدخلات إلى أعلى متسوى لها في 40 شهرا.

وكانت وتيرة خلق الوظائف في الإمارات، ضعيفة وسط توجه بعض الشركات لخفض تكاليف الموظفين.

وأعربت الشركات الإماراتية عن ثقتها من أن النشاط سيرتفع خلال العام المقبل، مشيرة إلى تحسن الأوضاع الاقتصادية العامة.

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