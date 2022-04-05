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ميزانية عُمان تسجل فائضاً بـ547 مليون دولار بفضل ارتفاع إيرادات النفط

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وزارة المالية العمانية
وزارة المالية العمانية
اقتصاد عمان

ميزانية عُمان تسجل فائضاً بـ547 مليون دولار بفضل ارتفاع إيرادات النفط

ارتفع صافي إيرادات السلطنة من النفط إلى 1.1 مليار ريال بزيادة 81.4% على أساس سنوي

القاهرة - رويترز

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قالت وزارة المالية العمانية، اليوم الثلاثاء، إن السلطنة سجلت 210 ملايين ريال (546.88 مليون دولار) فائضا بالميزانية بنهاية فبراير، بالمقارنة مع عجز بلغ 457 مليون ريال قبل عام.

وارتفع صافي إيرادات السلطنة من النفط إلى 1.1 مليار ريال في نفس الفترة، بزيادة 81.4% على أساس سنوي، حيث وصل متوسط سعر بيع برميل النفط العماني إلى 81 دولارا بالمقارنة مع 42 دولارا في الفترة ذاتها قبل عام.

وزاد متوسط إنتاج البلاد من النفط إلى حوالي 1.02 مليون برميل يوميا بنهاية فبراير، بالمقارنة مع 953 ألف برميل يوميا في الفترة ذاتها من العام الماضي.

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