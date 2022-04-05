89.2 مليار دولار عجز الميزان التجاري الأميركي في فبراير
بأعلى من توقعات المحللين عند 88.5 مليار دولار
استقر العجز التجاري الأميركي عند مستوى قياسي مرتفع في فبراير/شباط مع صعود كل من الصادرات والواردات، مما يشير إلى أن التجارة ظل لها تأثير سلبي على نمو أكبر اقتصاد في العالم في الربع الأول.
وأظهرت بيانات من وزارة التجارة الأميركية، اليوم الثلاثاء، أن العجز التجاري تراجع 0.1% إلى 89.2 مليار دولار في فبراير/شباط. وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن يبلغ العجز 88.5 مليار دولار.
وارتفعت صادرات السلع والخدمات 1.8% إلى مستوى قياسي عند 228.6 مليار دولار في حين زادت الواردات 1.3% إلى 317.8 مليار دولار، وهو أعلى مستوى على الإطلاق.
وكان العجز التجاري الأميركي اتسع بنسبة 27% في 2021 بأكمله إلى 859.1 مليار دولار، وذلك أعلى مستوى مسجل على الإطلاق، وجاء مقارنة مع عجز بلغ 676.7 مليار دولار في 2020.
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