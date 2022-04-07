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السعودية تعلن تقديم دعم عاجل للاقتصاد اليمني بـ3 مليارات دولار

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السعودية اقتصاد مناسبة
المملكة أعلنت تقديمها 300 مليون دولار لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية
السعودية

السعودية تعلن تقديم دعم عاجل للاقتصاد اليمني بـ3 مليارات دولار

دعت إلى عقد مؤتمر دولي لحشد الموارد المالية اللازمة لدعم الاقتصاد اليمني

دبي - العربية.نت

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أعلنت المملكة العربية السعودية أنه تقرر تقديم دعم عاجل للاقتصاد اليمني بمبلغ 3 مليارات دولار على النحو الآتي:

أولاً: تقديم 2 مليار دولار مناصفة بين السعودية ودولة الإمارات، دعماً للبنك المركزي اليمني.

ثانياً: تقديم 1 مليار دولار من المملكة، منها 600 مليون دولار لصندوق دعم شراء المشتقات النفطية، و400 مليون دولار لمشاريع ومبادرات تنموية.

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كما تعلن المملكة عن تقديمها مبلغ 300 مليون دولار لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة لعام 2022 لتخفيف المعاناة عن الشعب اليمني وتحسين أوضاعه المعيشية والخدمية.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، بأن المملكة دعت إلى عقد مؤتمر دولي لحشد الموارد المالية اللازمة لدعم الاقتصاد اليمني والبنك المركزي اليمني، وتوفير المشتقات النفطية.

وانطلاقاً من سعي المملكة المستمر لدعم السلام والاستقرار في اليمن، والتوصل لحل سياسي شامل بين الأطراف اليمنية لتحقيق السلام والتنمية والازدهار لليمن وشعبه الشقيق، ترحب المملكة بإصدار الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي وفقاً للدستور اليمني والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية إعلاناً بإنشاء مجلس القيادة الرئاسي لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية، وتفويضه بكامل صلاحيات رئيس الجمهورية وفق الدستور والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.

وتؤكد المملكة دعمها الكامل لمجلس القيادة الرئاسي والكيانات المساندة له لتمكينه من ممارسة مهامه في تنفيذ سياسات ومبادرات فعالة من شأنها تحقيق الأمن والاستقرار في الجمهورية اليمنية وإنهاء الأزمة اليمنية.

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