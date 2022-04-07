السعودية تعلن تقديم دعم عاجل للاقتصاد اليمني بـ3 مليارات دولار
دعت إلى عقد مؤتمر دولي لحشد الموارد المالية اللازمة لدعم الاقتصاد اليمني
أعلنت المملكة العربية السعودية أنه تقرر تقديم دعم عاجل للاقتصاد اليمني بمبلغ 3 مليارات دولار على النحو الآتي:
أولاً: تقديم 2 مليار دولار مناصفة بين السعودية ودولة الإمارات، دعماً للبنك المركزي اليمني.
ثانياً: تقديم 1 مليار دولار من المملكة، منها 600 مليون دولار لصندوق دعم شراء المشتقات النفطية، و400 مليون دولار لمشاريع ومبادرات تنموية.
كما تعلن المملكة عن تقديمها مبلغ 300 مليون دولار لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة لعام 2022 لتخفيف المعاناة عن الشعب اليمني وتحسين أوضاعه المعيشية والخدمية.
وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، بأن المملكة دعت إلى عقد مؤتمر دولي لحشد الموارد المالية اللازمة لدعم الاقتصاد اليمني والبنك المركزي اليمني، وتوفير المشتقات النفطية.
وانطلاقاً من سعي المملكة المستمر لدعم السلام والاستقرار في اليمن، والتوصل لحل سياسي شامل بين الأطراف اليمنية لتحقيق السلام والتنمية والازدهار لليمن وشعبه الشقيق، ترحب المملكة بإصدار الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي وفقاً للدستور اليمني والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية إعلاناً بإنشاء مجلس القيادة الرئاسي لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية، وتفويضه بكامل صلاحيات رئيس الجمهورية وفق الدستور والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.
وتؤكد المملكة دعمها الكامل لمجلس القيادة الرئاسي والكيانات المساندة له لتمكينه من ممارسة مهامه في تنفيذ سياسات ومبادرات فعالة من شأنها تحقيق الأمن والاستقرار في الجمهورية اليمنية وإنهاء الأزمة اليمنية.
-
السعودية ترحب بقرار هادي نقل صلاحياته لمجلس القيادة الرئاسي باليمنالرياض تؤكد دعمها الكامل لمجلس القيادة الرئاسي اليمني لتمكينه من ممارسة مهامه.. وتعلن تقديم دعم عاجل للاقتصاد اليمني بمبلغ 3 مليارات دولار السعودية
-
الرئيس اليمني يعلن نقل كامل صلاحياته لمجلس القيادة الرئاسيمجلس القيادة الرئاسي يتولى إدارة الدولة سياسياً وعسكرياً وأمنياً.. ويضم 8 أعضاء بينهم سلطان علي العرادة وطارق صالح اليمن
-
عقوبات غربية جديدة وقاسية ضد كيانات وأفراد في روسيافيديو العربية