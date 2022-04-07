يلين: تعافي الروبل ليس علامة على صمود الاقتصاد الروسي

قالت وزيرة الخزانة الأميركية، جاينت يلين، إن تعافي الروبل الروسي بشكل شبه كامل في الأسابيع القليلة الماضية ليس علامة على صمود الاقتصاد الروسي أمام العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة وحلفاؤها على موسكو.

وحذرت يلين من تداعيات الحرب الروسية - الأوكرانية على الاقتصاد العالمي.

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وفي سياق متصل، أكدت الوزيرة، أن إدارة بايدن على استعداد لفرض عقوبات على بكين، مماثلة لتلك التي فرضتها على روسيا، في حالة حدوث أي عدوان صيني على تايوان.

وأشارت إلى المشاكل التي يعاني منها النظام المالي الصيني بما في ذلك القطاع العقاري.