اقتصاد تونس
الدينار التونسي يهبط لأدنى مستوى مقابل الدولار في 3 سنوات
يهدد تراجع الدينار التونسي بتآكل احتياطات البلاد من النقد الأجنبي
أظهرت أرقام البنك المركزي التونسي هبوط الدينار يوم الجمعة إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار الأميركي في 3 سنوات، متجازوا 3 دنانير للدولار الواحد.
وكشفت الأرقام عن تداول الدولار مقابل 3.003 دينار.
مادة اعلانية
ويهدد تراجع الدينار التونسي بتآكل احتياطات البلاد من النقد الأجنبي خلال أزمة مالية حادة تواجهها البلاد.
ومن المقرر أن يتوجه وفد تونسي إلى واشنطن هذا الشهر لإجراء محادثات مع صندوق النقد الدولي. وتأمل تونس التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد مقابل تنفيذ إصلاحات لا تحظى بشعبية لتجنب انهيار ماليتها العامة.
اقرأ أيضاً
-
تونس تقترض 400 مليون دولار من البنك الدولي للإنشاء والتعميرلتمويل مشروع الحماية الاجتماعية للتصدي العاجل لجائحة كوفيد 19 اقتصاد
-
وفد تونسي يتوجه إلى واشنطن في 18 أبريل لإجراء محادثات مع صندوق النقدتأمل في التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد مقابل تنفيذ إصلاحات اقتصاد
-
المركزي التونسي: ارتفاع تحويلات العاملين بالخارج 17% في الربع الأولإيرادات السياحة ترتفع 48% خلال نفس الفترة على أساس سنوي اقتصاد
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية