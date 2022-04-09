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الدينار التونسي يهبط لأدنى مستوى مقابل الدولار في 3 سنوات 

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البنك المركزي التونسي
اقتصاد تونس

الدينار التونسي يهبط لأدنى مستوى مقابل الدولار في 3 سنوات

يهدد تراجع الدينار التونسي بتآكل احتياطات البلاد من النقد الأجنبي

تونس - رويترز 

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أظهرت أرقام البنك المركزي التونسي هبوط الدينار يوم الجمعة إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار الأميركي في 3 سنوات، متجازوا 3 دنانير للدولار الواحد.

وكشفت الأرقام عن تداول الدولار مقابل 3.003 دينار.

ويهدد تراجع الدينار التونسي بتآكل احتياطات البلاد من النقد الأجنبي خلال أزمة مالية حادة تواجهها البلاد.

ومن المقرر أن يتوجه وفد تونسي إلى واشنطن هذا الشهر لإجراء محادثات مع صندوق النقد الدولي. وتأمل تونس التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد مقابل تنفيذ إصلاحات لا تحظى بشعبية لتجنب انهيار ماليتها العامة.

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