التضخم في بريطانيا يقفز 7% خلال مارس.. أعلى مستوى في 3 عقود

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني أن معدل التضخم السنوي في بريطانيا، ارتفع إلى أعلى مستوى له في ثلاثة عقود الشهر الماضي مع ارتفاع أسعار الطاقة والمعادن والسيارات المستعملة بشكل رئيسي.

وبذلك قفز التضخم إلى 7% في مارس على أساس سنوي من 6.2% في فبراير، فيما تشير توقعات بنك إنجلترا إلى ارتفاعه إلى 8% في أبريل مع رفع سقف أسعار الطاقة بنسبة 54% خلال الشهر الجاري.

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وفي التفاصيل، ارتفع مؤشر أسعار التجزئة 9% على أساس سنوي في مارس، مسجلا أكبر زيادة منذ 1991.

فيما قفزت تكاليف المواد الخام بنسبة 19.2% وهي الأكبر تاريخيا منذ بدء تجميع هذه البيانات في 1997.

أما مؤشر أسعار المنتجين فقد قفز 11.9% مقارنة مع العام الماضي وهي أكبر زيادة منذ 2008.

ومن المتوقع أن يقوم بنك إنجلترا برفع أسعار الفائدة للمرة الرابعة في اجتماع الخامس من مايو المقبل.