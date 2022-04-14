بنك كوريا المركزي يرفع سعر الفائدة إلى 1.5%

رفع البنك المركزي في كوريا الجنوبية، سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية اليوم الخميس لكبح ضغط التضخم المتزايد، حيث أدت الحرب المستمرة في أوكرانيا إلى ارتفاع أسعار النفط والسلع الأساسية.

عقد مجلس السياسة النقدية لبنك كوريا اجتماعا لتحديد سعر الفائدة في وقت سابق من اليوم وصوت على رفع سعر إعادة الشراء القياسي لسبعة أيام إلى 1.5%، وفقا للبنك المركزي.

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جاء هذا الارتفاع بعد أن رفع بنك كوريا المركزي سعر الفائدة بطريقة استباقية وسريعة في الأشهر الأخيرة للحد من التضخم، نقلاً عن وكالة "يونهاب".

منذ أغسطس من العام الماضي، أجرى بنك كوريا المركزي ثلاث زيادات في أسعار الفائدة، بما في ذلك آخر زيادة بمقدار ربع نقطة مئوية في يناير، بعد الحفاظ على تكاليف الاقتراض عند أدنى مستوياتها القياسية لمدة عامين تقريبًا للتغلب على الجائحة. وترك البنك المركزي السعر دون تغيير في فبراير في الاجتماع السابق لتحديد سعر الفائدة.

جاء قرار رفع سعر الفائدة من بنك كوريا المركزي هذا الشهر وسط مخاوف مستمرة بشأن ارتفاع ضغط التضخم الناتج عن اضطرابات سلسلة التوريد التي طال أمدها، وانتعاش الطلب من الجائحة، وارتفاع أسعار النفط والسلع الأساسية بسبب الحرب الجارية بين روسيا وأوكرانيا.

قفزت أسعار المستهلك في كوريا الجنوبية بنسبة 4.1% في مارس مقارنة بالعام السابق، وهو أسرع ارتفاع في أكثر من 10 سنوات. وتسارعت الأسعار من 3.7% على أساس سنوي في فبراير.

ويشهد اقتصاد البلاد، وهو رابع أكبر اقتصاد في آسيا، انتعاشا قويا من التباطؤ الناجم عن الجائحة على خلفية الصادرات القوية، لكنه يواجه شكوكا اقتصادية متزايدة في الداخل والخارج وسط الجائحة، وحرب أوكرانيا، وعمليات الإغلاق التي سببها الوباء. المدن الصينية.

جذب اجتماع تحديد سعر الفائدة يوم الخميس انتباهًا شديدًا حيث تم عقده بعد أن قدم بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أول زيادة في أسعار الفائدة منذ عام 2018 في مارس للحد من التضخم فيما يبدو أنه مجرد بداية لمزيد من الزيادات الحادة في أسعار الفائدة في المستقبل.

ألمح بنك كوريا المركزي إلى مزيد من الارتفاعات في أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة للحد من التضخم وديون الأسر على الرغم من المخاوف المستمرة من أن الزيادات المفرطة في أسعار الفائدة يمكن أن تعوق النمو الاقتصادي.

تم تعيين ري محافظا جديدا لبنك كوريا المركزي الشهر الماضي من قبل الرئيس المنتخب يون سيوك يول. ولم يتسلم منصبه بعد لأنه ينتظر تأكيدًا برلمانيا.

قال مسؤول في بنك كوريا إن هذه هي المرة الأولى التي يعمل فيها عضو في لجنة السياسة النقدية كرئيس بالنيابة لاجتماع تحديد سعر الفائدة وقيادة مؤتمر صحافي لاحق.