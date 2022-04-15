.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

دولة أوروبية تدعو مواطنيها إلى توفير الطاقة للضغط على روسيا.. ماذا اقترحت؟

  • الخط
خط أنابيب الغاز الروسي نورد ستريم 1 في ألمانيا
خط أنابيب للغاز الروسي في ألمانيا
روسيا و أوكرانيا

دولة أوروبية تدعو مواطنيها إلى توفير الطاقة للضغط على روسيا.. ماذا اقترحت؟

أكبر اقتصاد في أوروبا يبحث عن طرق لخفض واردات الغاز والنفط الروسيين

برلين - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، إن على الألمان البدء في توفير استهلاك الطاقة الآن ليصبحوا أكثر استقلالا عن الوقود الأحفوري الروسي، إذ يبحث البلد صاحب أكبر اقتصاد في أوروبا عن طرق لخفض واردات الغاز والنفط من روسيا ردا على الحرب في أوكرانيا.

ومع تزايد عدد القتلى المدنيين في أوكرانيا من جراء الغزو، تتعرض ألمانيا لضغوط لتحرير نفسها من الاعتماد على الغاز والنفط الروسيين، إذ يقول منتقدون إن إيراداتهما تزود موسكو بأموال ضرورية لشن الحرب.

وأكد هابيك أن ألمانيا يمكنها أن تصبح أقل اعتمادا على الواردات الروسية إذا قلل المواطنون من استهلاكهم للطاقة، مقترحا استخدام القطارات أو ركوب الدراجات الهوائية بدلا من قيادة السيارات كلما تسنى ذلك.

أستراليا تفرض عقوبات مالية جديدة على روسيا.. استهدفت 14 شركة مملوكة للدولة اقتصاد روسيا و أوكرانيا أستراليا تفرض عقوبات مالية جديدة على روسيا.. استهدفت 14 شركة مملوكة للدولة

وأضاف هابيك في مقابلة مع مجموعة فونكه الإعلامية: "كل كيلومتر لا تقطعونه بالسيارة يسهم في تسهيل الابتعاد عن إمدادات الطاقة الروسية، كما أننا نحمي بذلك المناخ أيضا".

وتابع أنه من الممكن خفض 10% من استهلاك الفرد للطاقة، وأن بمقدور أرباب العمل المساهمة من خلال منح الموظفين خيار العمل من المنزل كلما كان ذلك ممكنا.

وقال: "كلما أمكن، يمكن للمرء أن يعمل من المنزل ليوم أو يومين في الأسبوع.. على أساس تطوعي في البداية".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
استياء في الشارع التونسي بعد رفع أسعار المحروقات وسط الأزمة الاقتصادية استياء في الشارع التونسي بعد رفع أسعار المحروقات وسط الأزمة الاقتصادية
اكتشف المزيد