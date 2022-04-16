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معدل البطالة في مصر ينخفض إلى 7.4% بنهاية 2021

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القاهرة
اقتصاد مصر

معدل البطالة في مصر ينخفض إلى 7.4% بنهاية 2021

تقديرات قوة العمل ارتفعت إلى 29.258 مليون فرد

دبي - العربية.نت

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أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، انخفاض معدل البطالة في البلاد إلى 7.4% في عام 2021، بانخفاض 0.5% عن العام السابق.

وقال الجهاز في بيان، اليوم السبت، إن تقدير قوة العمل 29.358 مليون فرد عام 2021، مقابل 28.458 مليون فرد عام 2020 بنسبة زيادة 3.2% عن عام 2020.

وقد بلغت قوة العمل في الحضر 13.109 مليون فرد، بينما بلغت في الريف 16.249 مليون فرد.

البطالة في مصر‭ ‬تنخفض إلى 7.4% في الربع الأخير من 2021 اقتصاد اقتصاد مصر البطالة في مصر‭ ‬تنخفض إلى 7.4% في الربع الأخير من 2021

وسجل معدل البطالة لفئة المتعطلين من الشباب (15-29 سنة) 15%، من إجمالي قوة العمل في نفس الفئة العمرية وهو نفس المعدل في عام 2020.

وبلغ معدل البطالة بين الشباب الذكور 10.8% وبين الشباب الإناث 35.9% من إجمالي قوة العمل في نفس الفئة العمرية عام 2021 .

وبلغ معدل البطالة للفئة العمرية (15ـ 19 سنة) نحو 12% في العام الماضي، مقابل 11.8% عام 2020 .

وسجل معدل البطالة للفئة العمـرية (20ـ 24 سنة) 19.7%، مقابل 19.6% في العام السابق.

وبلغ عدد المتعطلين عن العمل في مصر بنهاية العام الماضي نحو 2.17 مليون فرد، مقابل 2.259 مليون في 2020 بانخفاض قدره 89 ألف عاطل.

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