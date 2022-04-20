مديرة صندوق النقد: الظروف المؤثرة بالاقتصاد المصري تتجه للأسوأ
غورغييفا: مصر بحاجة إلى الاستقرار المالي والاستمرار بالإصلاحات
قال المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، إن الظروف المؤثرة بالاقتصاد المصري تتجه للأسوأ، مشيرة إلى حاجة مصر إلى الاستقرار المالي والاستمرار في الإصلاحات إلى جانب الحاجة لبرنامج تابع لصندوق النقد الدولي يحمي الفئات الضعيفة.
أما فيما يتعلق بالصين فأشارت غورغييفا إلى أن بكين عليها استخدام السياسة المالية لتحفيز الإنفاق والاستهلاك على مستوى الفرد وسط التباطؤ الاقتصادي الناجم عن الإغلاقات الجديدة.
وأضافت غورغيفا أن الصين لديها حيز وفير على صعيد السياسات المالية والنقدية للتصدي لهذا التباطؤ، لكن سيكون من الأفضل أن تحفز الاستهلاك.
وتابعت مديرة الصندوق: "ما نراه في الصين هو أن الاستهلاك متباطئ ولا يتعافى بالقوة اللازمة... وعليه فإنه بدلا من تحريك الأموال إلى استثمارات عامة فلنحركها إلى جيوب الناس حتى يكون هناك قدر أكبر من الحركية يأتي من طفرة للاستهلاك".
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