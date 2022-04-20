.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

مديرة صندوق النقد: الظروف المؤثرة بالاقتصاد المصري تتجه للأسوأ

  • الخط
صندوق النقد

مديرة صندوق النقد: الظروف المؤثرة بالاقتصاد المصري تتجه للأسوأ

غورغييفا: مصر بحاجة إلى الاستقرار المالي والاستمرار بالإصلاحات

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قال المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، إن الظروف المؤثرة بالاقتصاد المصري تتجه للأسوأ، مشيرة إلى حاجة مصر إلى الاستقرار المالي والاستمرار في الإصلاحات إلى جانب الحاجة لبرنامج تابع لصندوق النقد الدولي يحمي الفئات الضعيفة.

أما فيما يتعلق بالصين فأشارت غورغييفا إلى أن بكين عليها استخدام السياسة المالية لتحفيز الإنفاق والاستهلاك على مستوى الفرد وسط التباطؤ الاقتصادي الناجم عن الإغلاقات الجديدة.

وأضافت غورغيفا أن الصين لديها حيز وفير على صعيد السياسات المالية والنقدية للتصدي لهذا التباطؤ، لكن سيكون من الأفضل أن تحفز الاستهلاك.

وتابعت مديرة الصندوق: "ما نراه في الصين هو أن الاستهلاك متباطئ ولا يتعافى بالقوة اللازمة... وعليه فإنه بدلا من تحريك الأموال إلى استثمارات عامة فلنحركها إلى جيوب الناس حتى يكون هناك قدر أكبر من الحركية يأتي من طفرة للاستهلاك".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
طائرة أميركية ساعدت في إغراق الطراد الروسي موسكفا طائرة أميركية ساعدت في إغراق الطراد الروسي موسكفا
اكتشف المزيد