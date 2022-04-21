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مجلس الشؤون الاقتصادية السعودي يناقش التقرير السنوي الشامل لرؤية 2030

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من جلسة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية
جانب من جلسة سابقة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية
اقتصاد السعودية

مجلس الشؤون الاقتصادية السعودي يناقش التقرير السنوي الشامل لرؤية 2030

إضافة إلى جودة المنتجات الاستهلاكية والغذائية بالسعودية

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في السعودية اجتماعاً عبر الاتصال المرئي.

‏‎واطلع المجلس خلال اجتماعه على عدد من التقارير والعروض والموضوعات المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها العرض المقدم من مكتب الإدارة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية حيال التقرير السنوي الشامل لرؤية المملكة العربية السعودية (2030).

وتضمن العرض أبرز الإنجازات على صعيد محاور الرؤية الرئيسية، ونظرة شاملة على أداء برامج تحقيق رؤية المملكة (2030)، وأبرز التحديات والتطلعات المستقبلية.

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وناقش المجلس العرض المقدم من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، في شأن جودة المنتجات الاستهلاكية والغذائية في السوق الوطني، والعرض المقدم من الهيئة العامة للمنافسة حيال تقييم نظام المنافسة ولائحته التنفيذية، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الخميس.

كما استعرض المجلس العرض المقدم من وزارة البيئة والمياه والزراعة في شأن البرنامج الوطني للاستمطار الصناعي.

وتابع المجلس التقرير الدوري المقدم من وزارة الصحة في شأن المستجدات والتطورات الصحية المرتبطة بفيروس كورونا (كوفيد -19)، والعرض المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط في شأن أبرز المؤشرات الاقتصادية.

واتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة.

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