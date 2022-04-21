هل حقا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ملياردير؟

زعمت منشورات متداولة على نطاق واسع على الإنترنت، دون دليل، أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي هو شخص ملياردير. ومع ذلك، لا يوجد دليل على هذه الأنباء، بحسب وكالة "رويترز".

ويقول العديد من المنشورات إن ثروته تتراوح بين 1.4 مليار دولار و 1.5 مليار دولار.

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على سبيل المثال، يقول أحد المنشورات التي تمت مشاركتها على نطاق واسع إن "زيلينسكي يمتلك ثروة تفوق ويل سميث وكريس روك وديف تشابيل مجتمعين. لن نصدق أنه جمع هذه الثروة كممثل كوميدي في أفقر دولة في أوروبا؟".

ولم تتحقق رويترز بشكل مستقل من ثروة زيلينسكي.

ومع ذلك، لا يوجد دليل على أن الرئيس الأوكراني ملياردير، وفقًا لأرقام رسمية متاحة للجمهور وممثلين عن "فوربس" تحدثوا إلى وكالة "رويترز".

وفقًا لوكالات الأنباء الأوكرانية، كشف إفصاح زيلينسكي المالي لعام 2020 عن أن دخله وعائلته بلغ 8.2 مليون دولار، وقد تم نشر ذلك في سجل الوكالة الوطنية الأوكرانية؛ ومع ذلك، فهو غير متوفر حاليًا.

قال فولوديمير لاندا، نائب رئيس تحرير مجلة فوربس أوكرانيا: "بالنسبة لعام 2020، أعلن رئيس أوكرانيا دخلاً قدره مليون دولار، ونقدر تقريبًا صافي ثروته بحوالي 20 مليون دولار".

قال لاندا لرويترز عبر البريد الإلكتروني في 19 أبريل: "زيلينسكي يعتمد على حقوقه في عروضه الكوميدية، والتي نقلها لشركة بعدما أصبح رئيسا، والتي تقدر إيراداتها السنوية بنحو 20 إلى 30 مليون دولار سنويا، فيما تبلغ حصته فيها 25%".

أوضح لاندا أن فوربس تقيم أصول أغنى الأشخاص في أوكرانيا بناءً على الخدمات المصرفية الاستثمارية والصحافة الاستقصائية.

وقال جياكومو تونيني، كاتب في فوربس يغطي أخبار المليارديرات، لرويترز في 19 أبريل: "ليس لدينا أي معلومات تشير إلى أن زيلينسكي ملياردير ونجد أنه من غير المرجح أن يكون مليارديرًا".

تقدر فوربس أن هناك حاليًا سبعة مليارديرات يحملون الجنسية الأوكرانية بقيمة 11.9 مليار دولار، كما هو موثق في تقرير نُشر في 5 أبريل 2022.

يمكن رؤية المليارديرات السبعة في قائمة فوربس للمليارديرات حاليا، وهي وثيقة تضم أثرياء العالم.

ويغيب الرئيس زيلينسكي عن القائمة وكذلك عن قائمة فوربس أوكرانيا لأغنى 100 أوكراني في عام 2021، كما يغيب زيلينسكي أيضًا عن مؤشر بلومبرغ للمليارديرات.

وكشفت أوراق باندورا ، وهي مجموعة من الوثائق التي تُظهر الأصول المخفية لمتنفذين في العالم، والتي تم الكشف عنها في أكتوبر 2021 ، أنه في الوقت الذي فاز فيه زيلينسكي في الانتخابات الرئاسية الأوكرانية لعام 2019 بأغلبية ساحقة، قام بتحويل حصته في شركة خارجية سرية إلى صديق.

ومع ذلك ، لا تحتوي المستندات على تفاصيل حول حجم مدفوعات الأرباح أو عدد مدفوعاتها.