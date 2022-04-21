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وزير التموين: مصر لديها مخزون استراتيجي من القمح حتى نهاية يناير

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اقتصاد مصر

وزير التموين: مصر لديها مخزون استراتيجي من القمح حتى نهاية يناير

يكفي لأكثر من 6 إلى 9 أشهر

القاهرة - رويترز

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نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن وزير التموين المصري علي المصليحي، تأكيده اليوم الخميس، أن مصر لديها مخزون استراتيجي من القمح يكفي حتى نهاية يناير.

وقال المصليحي: "لدينا مخزون استراتيجي حتى نهاية يناير، كاحتياطي استراتيجي من القمح، بمعنى لدينا أكثر من 6 شهور إلى 9 أشهر".

وكان المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، نادر سعد، قال في وقت سابق من الشهر الجاري، إن مخزون مصر من القمح يكفي الاستهلاك المحلي لمدة 2.6 شهر، فيما يكفي مخزون السكر 5.6 أشهر.

وأضاف سعد أن مخزون كل من الزيت والأرز يكفي الاستهلاك المحلي 5.9 أشهر.

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