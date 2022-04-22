اقتصاد
الصندوق السيادي النرويجي يسجل خسائر فصلية بـ74 مليار دولار
بسبب الحرب الروسية الأوكرانية
سجل صندوق الثروة السيادي النرويجي الأكبر عالميا، خسائر فصلية بأكثر من 74 مليار دولار بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.
وبنهاية الربع الأول من العام الجاري تمركز أكبر من 70% من استثمارات الصندوق في الأسهم، في حين حازت استثمارات الصندوق في أدوات الدخل الثابت على 26% من استثماراته.
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وكان الصندوق السيادي النرويجي حقق عائداً بنحو 177 مليار دولار في عام 2021، بنسبة عائد 14.5%، تمثل ثاني أكبر عائد سنوي في تاريخ الصندوق.
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