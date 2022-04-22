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الصندوق السيادي النرويجي يسجل خسائر فصلية بـ74 مليار دولار

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اقتصاد

الصندوق السيادي النرويجي يسجل خسائر فصلية بـ74 مليار دولار

بسبب الحرب الروسية الأوكرانية

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

سجل صندوق الثروة السيادي النرويجي الأكبر عالميا، خسائر فصلية بأكثر من 74 مليار دولار بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

وبنهاية الربع الأول من العام الجاري تمركز أكبر من 70% من استثمارات الصندوق في الأسهم، في حين حازت استثمارات الصندوق في أدوات الدخل الثابت على 26% من استثماراته.

وكان الصندوق السيادي النرويجي حقق عائداً بنحو 177 مليار دولار في عام 2021، بنسبة عائد 14.5%، تمثل ثاني أكبر عائد سنوي في تاريخ الصندوق.

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