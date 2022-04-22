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"نيوم" تعقد لقاءات مع مجتمع المال والأعمال في أميركا

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خلال اللقاءات (واس)
نيوم

"نيوم" تعقد لقاءات مع مجتمع المال والأعمال في أميركا

بحضور 700 شخصية يمثلون مختلف القطاعات

دبي - العربية.نت

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اختتمت "نيوم" مؤخرا جولتها التعريفية تحت مسمى "اكتشف نيوم"، التي تضمنت سلسلة من اللقاءات مع المستثمرين وشركاء الأعمال في الولايات المتحدة الأميركية، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى تسليط الضوء على التوجه المستقبلي للمشروع وجوانب التقدم في تنفيذه والفرص الاستثمارية المتاحة.

وأكد الرئيس التنفيذي لـ"نيوم" المهندس نظمي النصر، أن الهدف من زيارة الولايات المتحدة، هو تعريف الشركات ومجتمع الأعمال الأميركي بطبيعة المشروع وما يحققه من تقدم على مستوى التنفيذ، وأيضاً الفرص الاستثمارية في "نيوم"، حسب ما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وقال إنه جرى مناقشة أفضل السبل لدعم الجهود لمواجهة أبرز التحديات العالمية، بحضور أكثر من 700 شخصية يمثلون مختلف القطاعات، ومن أبرزها المال والأعمال والاستثمار والبيئة والاستدامة والتقنية والصناعة والإنتاج.

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وأضاف أنها تسعى إلى تحقيق شراكات هادفة واستقطاب فرص استثمارية لـ"نيوم" والسعودية، في ظل توجيهات ودعم سمو ولي العهد.

من جهة أخرى نظمت "نيوم" احتفالًا بمقر السفارة السعودية في واشنطن لتكريم الطلبة المبتعثين ضمن برنامج نيوم للابتعاث الخارجي لأبناء منطقتي نيوم وتبوك، بحضور صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة، دعما وتحفيزا وتمكينا للموهوبين من أبناء المجتمع.

يذكر أن "نيوم" قامت سابقا بجولة مشابهة في المملكة المتحدة، حيث التقت برجال المال والأعمال في لندن للتعريف بمشروع نيوم ومناقشة آخر التطورات، جنبا إلى جنب مع مناقشة أبرز الفرص الاستثمارية وفرص الشراكات والتعاون بين نيوم ومختلف القطاعات الاقتصادية في المملكة المتحدة، حيث تعمل على مواصلة جولاتها لتشمل العديد من دول العالم شرقاً وغرباً.

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